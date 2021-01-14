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Лукашенко утвердил штрафы за красно-бело-красные флаги 

News.ru 10 минут назад
Лукашенко утвердил штрафы за красно-бело-красные флаги
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование запрещённой символики.
Так, граждане страны могут быть оштрафованы на 580 белорусских рублей (примерно 16,5 тысячи рублей РФ) за вывешивание на балконах красно-бело-красных флагов. Организациям за демонстрацию протестной атрибутики будет грозить штраф в размере 1740 белорусских рублей (порядка 49,5 тысяч в российском эквиваленте).
Поправки были разработаны по поручению главы государства. В силу они вступят с 1 марта 2021 года, сообщает «Sputnik Беларусь».
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В республике с начала августа продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в очередной раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии будут судить жителя Гродненской области за то, что он развешивал на остановках транспорта чучела в форме сотрудников милиции. Кроме того, он раскрасил на несколько десятков деревьев, растущих вдоль автодороги, в цвета используемого оппозицией флага. Ему вменяется публичное оскорбление власти злостное хулиганство.
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В мире , Александр Лукашенко , ИА Sputnik
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