Лукашенко утвердил штрафы за красно-бело-красные флаги 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование запрещённой символики.

Так, граждане страны могут быть оштрафованы на 580 белорусских рублей (примерно 16,5 тысячи рублей РФ ) за вывешивание на балконах красно-бело-красных флагов. Организациям за демонстрацию протестной атрибутики будет грозить штраф в размере 1740 белорусских рублей (порядка 49,5 тысяч в российском эквиваленте).

Поправки были разработаны по поручению главы государства. В силу они вступят с 1 марта 2021 года, сообщает «Sputnik Беларусь».

В республике с начала августа продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в очередной раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии будут судить жителя Гродненской области за то, что он развешивал на остановках транспорта чучела в форме сотрудников милиции. Кроме того, он раскрасил на несколько десятков деревьев, растущих вдоль автодороги, в цвета используемого оппозицией флага. Ему вменяется публичное оскорбление власти злостное хулиганство.