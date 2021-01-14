ЕСПЧ признал «фактический» контроль России над Крымом 

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.

Сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека признал украинскую жалобу на действия России в Крыму «частично приемлемой». При этом в своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что в данном деле не будет рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права.

Однако суд отметил, что Россия обладает «юрисдикцией» над Крымом с 27 февраля 2014 года.

«Суд установил, что факты, на которые жаловалось украинское правительство, действительно подпадали под «юрисдикцию» России на основе фактического контроля, который она осуществляла над Крымом», — отмечается в решении ЕСПЧ.