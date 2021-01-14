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Москва

ЕСПЧ признал «фактический» контроль России над Крымом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Европейский суд по правам человека отказался рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права. Однако в своем решении по жалобе Украины суд признал наличие «фактического контроля» России над Крымом с 27 февраля 2014 года.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Украина также обратилась с жалобой в ЕСПЧ, заявив, что Россия нарушала права человека в Крыму.
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Сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека признал украинскую жалобу на действия России в Крыму «частично приемлемой». При этом в своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что в данном деле не будет рассматривать вопрос, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права.
Однако суд отметил, что Россия обладает «юрисдикцией» над Крымом с 27 февраля 2014 года.

«Суд установил, что факты, на которые жаловалось украинское правительство, действительно подпадали под «юрисдикцию» России на основе фактического контроля, который она осуществляла над Крымом», — отмечается в решении ЕСПЧ.

Ранее представители Минюста РФ отметили, что европейский суд не будет рассматривать обвинения России в убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов, дискриминации украинцев, изъятии имущества украинских военных, преследовании «патриотов Украины» в Крыму после того, как он стал субъектом РФ. В этой части претензии были признаны необоснованными.
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В мире , Видео , ЕСПЧ , Правительство Украины , Госдума , Минюст РФ
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