Американская актриса умерла в туалете после жалоб на простуду 

Актриса Джессика Кэмпбелл , известная по сериалу «Хулиганы и ботаны», умерла в туалете своего дома.

Инцидент произошёл 29 декабря в городе Портленд. 38-летняя актриса проводила время с матерью и тётей, когда решила отлучиться в уборную, откуда не вернулась. Родственницы нашли её лежащей на полу и попытались привести в чувство, но не смогли. Прибывшие на место врачи также не смогли ничего сделать.

Для матери и тёти смерть Кэмбелл стала неожиданной. По их словам, перед трагедией она жаловалась на заложенность носа и простуду.

В настоящее время проводится медицинская экспертиза. Причины смерти актрисы пока неизвестны, передаёт TMZ.