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Москва

Американская актриса умерла в туалете после жалоб на простуду 

News.ru 1 час назад
Американская актриса умерла в туалете после жалоб на простуду
Фото: Кадр из фильма
Актриса Джессика Кэмпбелл, известная по сериалу «Хулиганы и ботаны», умерла в туалете своего дома.
Инцидент произошёл 29 декабря в городе Портленд. 38-летняя актриса проводила время с матерью и тётей, когда решила отлучиться в уборную, откуда не вернулась. Родственницы нашли её лежащей на полу и попытались привести в чувство, но не смогли. Прибывшие на место врачи также не смогли ничего сделать.
Умер российский актер Денис Карасев
Для матери и тёти смерть Кэмбелл стала неожиданной. По их словам, перед трагедией она жаловалась на заложенность носа и простуду.
В настоящее время проводится медицинская экспертиза. Причины смерти актрисы пока неизвестны, передаёт TMZ.
Ранее NEWS.ru писал, что популярный российский блогер Денис Бейсовский скончался от коронавируса. О его кончине сообщил отец молодого человека Юрий Судаков. Блогеру был 31 год. Последние три недели он подробно описывал, как проходит его лечение от COVID-19. Денис заболел коронавирусом 20 декабря, через пять дней его госпитализировали, а 2 января выписали домой.
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Комментарии 2
В мире , Джессика Кэмпбелл , Денис Карасев , Юрий Судаков
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