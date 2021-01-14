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Австралийцы могут убить пересёкшего океан голубя из США 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Австралийцы могут убить пересёкшего океан голубя из США
Фото: news.ru
Австралийские власти могут убить пересёкшего Тихий океан и оказавшегося в стране спортивного голубя из Соединённых Штатов Америки. Решение объясняют опасениями карантинной службы.
Птицу обнаружил на своём участке житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд 26 декабря 2020 года. Пернатое показалось ему ручным, и гражданин решил найти её дом. Мужчина выяснил, что крылатое создание зарегистрировано в США, где планировалось его участие в голубиных гонках 29 октября, но позже исчезло, передаёт агентство Associated Press.
Специалисты предполагают, что птица, которую Селли-Берд назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, могла попасть в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч км. Подвиг голубя обратил на себя внимание местных СМИ, а также службы по карантину и инспекции. Селли-Берд заявил, что сотрудники ведомства позвонили ему и попросили поймать пернатого.
Накануне ворон Мерлина, жившая в лондонской крепости-музее Тауэр, исчезла. Представитель учреждения сообщил, что она пропала и, вероятно, умерла. Мерлина была вожаком живущих в здании воронов. В британском фольклоре существует легенда, согласно которой Тауэр и всё королевство падёт, если в крепости останется меньше шести воронов. После исчезновения Мерлины их стало ровно шесть. Как сообщал NEWS.ru, учёные доказали, что у ближайших родственников воронов есть признаки обладания субъективным опытом, что может говорить о наличии у этих птиц сознания.
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В мире , Джозеф Байден , Associated Press , Австралия , Мельбурн , США
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