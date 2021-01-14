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Байдену посоветовали отказаться от драконовских санкций против РФ 

News.ru и ещё 1 30 минут назад
Байдена призвали отказаться от драконовских санкций против России
Фото: globallookpress.com
Избранному президенту Соединённых Штатов Америки не помешают стабильное сотрудничество с Россией, считает доцент МГИМО и политолог Николай Топорнин. По его мнению, если Белый дом введёт против Москвы «драконовские» санкции, то перспектива договориться с Вашингтоном потеряет для Кремля всякий смысл, поэтому, учитывая глобальные планы США, лучше отказаться от ещё более сильного давления на РФ.
В мире есть узловые точки, где сложно решить проблемы без России. Это Сирия, Ливия, Южный Судан, «нормандский формат» и отношения с Украиной, где Байден с американской стороны являлся активным участником, — рассказал эксперт в беседе с порталом «Экономика сегодня».
По его словам, этого невозможно добиться без стабилизации отношений с РФ, однако это вовсе не значит, что Белый дом может сделать разворот на 180 градусов в сотрудничестве с Москвой. США и при Байдене будут считать себя мировым лидером и отстаивать свою гегемонию.
Топорнин отметил, что Байден — приверженец соглашений с РФ в сфере стратегических вооружений и критиковал действующего президента США Дональда Трампа за отказ сесть за стол переговоров с Москвой по поводу договора СНВ-III. Избранный глава Штатов считает, что Кремль и Вашингтон несут особую ответственность за безопасность в мире. Аналитик добавил, что США могут пойти на компромисс в отношении трубопровода «Северный поток-2», так как Байден хочет улучшить отношения с союзниками, а Германия уже взяла курс на получение газа из РФ, а не покупку американского СПГ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальная гвардия США подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных бомб перед инаугурацией нового американского президента Джо Байдена, поскольку властями не исключается вероятность атаки на Капитолий. Отмечается, что, по мнению силовиков, взрывные устройства, заложенные на прошлой неделе во время беспорядков на Капитолийском холме, не были единичными инцидентами.
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Комментарии
В мире , Николай Топорнин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МГИМО , США
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