Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Глава Twitter увидел опасность в блокировке аккаунта Трампа 

Вечерняя Москва 1 час назад
Глава Twitter увидел опасность в блокировке аккаунта Трампа
Фото: flickr.com / Gage Skidmore
Блокировка Дональда Трампа в Twitter — это опасный, но вместе с тем правильный прецедент. Об этом заявил глава соцсети Джек Дорси, комментируя решение по возможности президента США выражать свое мнение в интернете.

— Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения, — написал Дорси в Twitter.

Блокировка, по словам мужчины, показывает, что здоровое общение трудно развивать на просторах Сети.
Тем не менее, Дорси считает решение о запрете верным и вынужденным, спровоцированным «чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами».
В заключение глава Twitter добавил, что не рад блокировке Трампа.
Напомним, после январских протестов в Америке многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку верят, что его посты могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Вечерняя Москва: последние новости
Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ
Комментарии 3
В мире , Джек Дорси , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
Шоу-бизнес
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
01:24
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
Происшествия
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
02:13
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение