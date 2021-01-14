Глава Twitter увидел опасность в блокировке аккаунта Трампа 

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Блокировка Дональда Трампа в Twitter — это опасный, но вместе с тем правильный прецедент. Об этом заявил глава соцсети Джек Дорси , комментируя решение по возможности президента США выражать свое мнение в интернете.

— Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения, — написал Дорси в Twitter.

Блокировка, по словам мужчины, показывает, что здоровое общение трудно развивать на просторах Сети.

Тем не менее, Дорси считает решение о запрете верным и вынужденным, спровоцированным «чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами».

В заключение глава Twitter добавил, что не рад блокировке Трампа.

Напомним, после январских протестов в Америке многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку верят, что его посты могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.