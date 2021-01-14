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Москва

СМИ: член Конгресса планирует инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Издание The Hill сообщает, что новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала о планах внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдена в его первый рабочий день на посту лидера страны.

«Мы не можем иметь президента, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами», — отметила Грин.

Грин, как отмечает издание, не уточнила, какие конкретно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена для обоснования своей инициативы. При этом она упомянула «украинские связи» Байдена в бытность его вице-президентом США.
Трамп стал первым президентом США, кому импичмент объявили дважды
Напомним, накануне палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте действующего лидера Штатов Дональда Трампа. За вынесение вотума недоверия проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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