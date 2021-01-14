Издание The Hill сообщает, что новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин рассказала о планах внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдена в его первый рабочий день на посту лидера страны.

«Мы не можем иметь президента, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами», — отметила Грин.

Грин, как отмечает издание, не уточнила, какие конкретно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена для обоснования своей инициативы. При этом она упомянула «украинские связи» Байдена в бытность его вице-президентом США.