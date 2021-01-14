Высокопоставленный офицер КСИР убит в Сирии 

Высокопоставленный офицер, командовавший бригадой сил «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Азад Хасан Дахан погиб в Сирии

Сирийские мятежники опубликовали видео с автомобилем Дахана, на котором виднеются следы от пуль, передает MIGnews.com.

Генерал был атакован неустановленными лицами недалеко от блокпоста проиранских боевиков у города Аль-Букмаль на границе с Ираком. Как сообщает портал «Детали», иранского офицера сопровождали двое его помощников. Они также были убиты.

По данным сирийских мятежников, генерал убит боевиками «Исламского государства*». В то же время другие источники предполагают, что генерал мог быть застрелен израильским или американским спецназом.

Дахан командовал 47-й бригадой КСИР. Это самый высокопоставленный иранский командующий, погибший в Сирии за последние месяцы.