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«Смерть повсюду»: медсестра рассказала о хаосе в ковидных госпиталях 

Павел Тиунов 25 минут назад
Медсестра рассказала об отчаянии в «красной зоне»
Фото: globallookpress.com
Медсестра из Великобритании Амира Шейх заявила, что медикам приходится работать по 14 часов в сутки в ковидных больницах, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Mirror. По ее словам, за время пандемии она увидела столько смертей, что теперь не может спать по ночам.
Шейх 28 лет. Она уверяет, что в больничных палатах британских госпиталей царят «хаос и отчаяние». По ее словам, «теперь смерть повсюду», а улучшения ситуации даже не предвидится. Девушка подчеркнула, что медикам приходится трудиться в «красной зоне» по 13-14 часов в день. Многие в конце смены просто валятся с ног.

«Вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете даже заставить себя выпить стакан воды», — пояснила медсестра.

Она отметила, что за время пандемии на её глазах умерло большое количество пациентов. Дошло до того, что она перестала спать по ночам. Её одолевают кошмары.
Шейх через СМИ призвала своих сограждан соблюдать противоэпидемические требования, поскольку многие, по ее словам, заражаются от «ковид-диссидентов». Медсестра при этом допустила, что люди поймут насколько серьезная сложилась ситуация только тогда, когда потеряют любимого человека, и посоветовала до этого не доводить.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия до 1 февраля продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Речь о новом ранее не известном виде инфекции, который распространяется гораздо быстрее (до 70%) его аналогов. При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько опасен коронавирус-мутант для человека.
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В мире , РИА Новости
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