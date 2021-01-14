Политолог назвал условия отрешения Зеленского от власти

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять власть по решению народных депутатов или в результате государственного переворота. Об этом политолог Кость Бондаренко заявил «Главреду».

Бондаренко, как сообщал «Рамблер», — глава фонда «Украинская политика». Сегодня он рассказал, что досрочные парламентские выборы могут состояться на Украине в 2021 году, если действующий премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет или будет отправлен в отставку, а в Верховной раде не наберется достаточно голосов за другого кандидата на эту должность. В данном случае парламент будет распущен и состоятся досрочные выборы.

Досрочные выборы президента могут состояться лишь в двух случаях. Если три четверти народных депутатов проголосуют за отставку Зеленского или произойдет санкционированный внешними игроками государственный переворот.

«Я не верю в майдан, который не санкционирован США. На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине», — заявил Бондаренко.

На днях профессор политики в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро заявил о провале американской политики на Украине по той причине, что самой популярной политической партией там стала пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь».