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Москва

Видео с первыми зараженными COVID-19 гориллами 

Вадим Дроздов 35 минут назад
11 января стало известно, что несколько горилл в сафари-парке зоопарка Сан-Диего (Калифорния) дали положительный результат на коронавирус, что считается первым известным случаем среди таких приматов не только в Соединенных Штатах Америки, но и, возможно, во всем мире. Исполнительный директор сафари-парка Лиза Петерсон сообщила Associated Press, что восемь горилл, живущих вместе в парке, предположительно заражены вирусом, а некоторые кашляют.
Эксперты по дикой природе выразили обеспокоенность по поводу коронавируса, заражающего горилл, исчезающих видов, у которых 98,4% ДНК совпадает с ДНК человека и которые по своей природе являются социальными животными.
В мире , Видео , Associated Press
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