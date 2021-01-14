Видео с первыми зараженными COVID-19 гориллами 

11 января стало известно, что несколько горилл в сафари-парке зоопарка Сан-Диего (Калифорния) дали положительный результат на коронавирус, что считается первым известным случаем среди таких приматов не только в Соединенных Штатах Америки , но и, возможно, во всем мире. Исполнительный директор сафари-парка Лиза Петерсон сообщила Associated Press, что восемь горилл, живущих вместе в парке, предположительно заражены вирусом, а некоторые кашляют.

Эксперты по дикой природе выразили обеспокоенность по поводу коронавируса, заражающего горилл, исчезающих видов, у которых 98,4% ДНК совпадает с ДНК человека и которые по своей природе являются социальными животными.