Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на Капитолий.
"Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп", — говорится в распространенном штабом Байдена заявлении избранного президента.
Байден назвал произошедшее неделю назад в Капитолии вооруженным восстанием против США.
"Виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявил Байден.
Избранный президент заявил, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампу в сенате должно идти совместно с работой по другим срочным для страны делам.
"Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справится с их конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны", — говорится в заявлении Байдена.
Он подчеркнул, что речь идет об утверждении его номинантов на ключевые посты в кабинете и о мерах по борьбе с коронавирусом.
Ранее палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ направят в сенат.