"Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп", — говорится в распространенном штабом Байдена заявлении избранного президента.

Байден назвал произошедшее неделю назад в Капитолии вооруженным восстанием против США.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявил Байден.

Избранный президент заявил, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампу в сенате должно идти совместно с работой по другим срочным для страны делам.

"Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справится с их конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны", — говорится в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что речь идет об утверждении его номинантов на ключевые посты в кабинете и о мерах по борьбе с коронавирусом.