Власти Чили заинтересовались «Спутником V»

Представители МИД Чили провели удаленную встречу с российским институтом Гамалеи, разработавшим вакцину "Спутник V". Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Сантьяго Денис Винокуров.

Ранее, в конце декабря, в Чили была доставлена вакцина американской Pfizer. Есть договоренность на поставку вакцин и других компаний. В общей сложности речь идет о 30 миллионах доз.

По последним данным, в Чили зафиксировано более 652,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 17 тысяч человек.