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Власти Чили заинтересовались российской вакциной «Спутник V» 

Российская Газета и ещё 2 40 минут назад
Власти Чили заинтересовались «Спутником V»
Фото: ТАСС
Представители МИД Чили провели удаленную встречу с российским институтом Гамалеи, разработавшим вакцину "Спутник V". Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Сантьяго Денис Винокуров.
Уточняется, что переговоры Российского фонда прямых инвестиций, медицинской лаборатории и дипломатов Чили состоялись в понедельник. Они проводилась с целью достижения соглашения, которое позволит чилийским ученым получить подробную информацию о вакцине "Спутник V", пишет РИА Новости.
Ранее, в конце декабря, в Чили была доставлена вакцина американской Pfizer. Есть договоренность на поставку вакцин и других компаний. В общей сложности речь идет о 30 миллионах доз.
По последним данным, в Чили зафиксировано более 652,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 17 тысяч человек.
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В мире , МИД , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Чили
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