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Трампу хотят запретить баллотироваться в президенты 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 35 минут назад
Трампу хотят запретить баллотироваться в президенты
Фото: РИА Новости
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенаторами решения об импичменте действующего президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь, сообщает РИА Новости.

«Если президента признают виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться», — сказал он.

Прощальный пинок Трампу Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Голосование еще не завершено, однако голосов законодателей уже достаточно, чтобы поддержать обвинение.
Документ поддержали не только члены Демократической партии, которые составляют большинство в Конгрессе. За резолюцию проголосовало не менее 10 однопартийцев действующего президента.
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В мире , США , Чак Шумер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , Сенат США , РИА Новости
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