Советница Трампа покинула Белый дом

По информации источников телеканала, Хикс покинула Белый дом еще во вторник, ее уход планировался заранее.

Хикс, который 32 года, — бывшая модель, в 2017-2018 году руководила отделом коммуникаций Белого дома, но ушла с должности после скандала, вызванного ее признанием, что она говорила неправду в интересах президента. В октябре 2020 года стало известно, что она заболела коронавирусом, а вскоре об этом заболевании сообщил и сам президент.

Между тем, как указывает телеканал, ее отставка стала очередной в окружении Трампа.

После беспорядков на Капитолии Трамп пообещал осуществить мирную передачу власти новой администрации. Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится 20 января.