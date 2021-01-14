Умерла экс-министр по делам Европы Мариэль де Сарнез

Депутат Национального собрания Франции и бывший министр по делам Европы Мариэль де Сарнез умерла в Париже в возрасте 69 лет. Об этом в среду в Twitter сообщил лидер французской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.
"В среду, 13 января, талантливая и смелая Мариэль де Сарнез покинула нас, — отметил политик. — Это огромное горе для нас".
По сведениям Agence France Presse, де Сарнез умерла в парижском госпитале Питье-Сальпетриер, она страдала лейкемией.
Как напоминает агентство, депутат возглавляла комиссию по иностранным делам Национального собрания.