Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла французский депутат и бывший министр по делам Европы Мариэль де Сарнез 

ТАСС 1 час назад
Умерла экс-министр по делам Европы Мариэль де Сарнез
Фото: © EPA
Депутат Национального собрания Франции и бывший министр по делам Европы Мариэль де Сарнез умерла в Париже в возрасте 69 лет. Об этом в среду в Twitter сообщил лидер французской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.

"В среду, 13 января, талантливая и смелая Мариэль де Сарнез покинула нас, — отметил политик. — Это огромное горе для нас".

По сведениям Agence France Presse, де Сарнез умерла в парижском госпитале Питье-Сальпетриер, она страдала лейкемией.
Как напоминает агентство, депутат возглавляла комиссию по иностранным делам Национального собрания.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
ТАСС: последние новости
CNN: советница Трампа сложила с себя полномочия из-за разногласий с президентом CNN: советница Трампа сложила с себя полномочия из-за разногласий с президентом Минздрав Литвы разрешил возобновить вакцинацию препаратом от Pfizer и BioNTech Минздрав Литвы разрешил возобновить вакцинацию препаратом от Pfizer и BioNTech В США обнаружили два новых штамма коронавируса В США обнаружили два новых штамма коронавируса
В мире , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение