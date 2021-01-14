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Трампу вынесли импичмент 

Газета.Ru 16 минут назад
Палата представителей Конгресса США вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, передает CNBC.
В резолюции об импичменте одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу.
За импичмент Трампу проголосовали 222 конгрессмена, против — 197 законодателей.
Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат. Для объявления импичмента Трампу за принятие резолюции должны проголосовать 67 из 100 сенаторов. При этом республиканцы еще не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет 20 января.
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
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