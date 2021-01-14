Команда Байдена обеспокоилась проблемами безопасности в США 

Команда избранного президента США Джозефа Байдена взаимодействует с действующей администрацией страны, чтобы собрать как можно больше информации «о картине угроз и приготовлениях для сдерживания и защиты от насилия и нападений». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации переходного периода.
«Новая команда сосредоточена на том, чтобы заложить основу для плавной передачи власти, которая обеспечит непрерывный контроль над органами безопасности», — отмечено в сообщении.
Также сообщается, что накануне, 13 января, представители Федерального бюро расследований и Секретной службы доложили Байдену о подготовке к инаугурации и вероятных угрозах безопасности, а также потенциальной возможности проявления насилия в ближайшие дни как в Вашингтоне, так и в городах по всей стране.
«Это вызов, к которому избранный президент и его команда относятся предельно серьёзно», — подчеркивается в заявлении.
Также отмечается, что доклады о безопасности и подготовке к передаче власти команда Байдена будет получать ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на фоне потенциальных угроз безопасности и новых демонстраций в преддверии инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена федеральные органы будут использовать все ресурсы для поддержания порядка в стране.
По его словам, нынешняя администрация США уже принимает все необходимые меры. Так, в Вашингтон для того, чтобы обеспечить безопасность в городе и гарантировать, что передача власти пройдёт без риска и каких-либо инцидентов, перебрасываются тысячи бойцов Национальной гвардии.