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Москва

Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 29 минут назад
Ультраправые захотели сорвать инаугурацию Байдена
Фото: Reuters
Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщила The Washington Post.
По словам представителей федеральных властей США и независимых экспертов, правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие, передает РИА «Новости».
Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января.
Байден представил план спасения Америки
В четверг изданиие Politico сообщило, что Национальная гвардия США получила поручение готовиться к возможному обнаружению самодельных взрывных устройств в связи с приближением инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.
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В мире , Джозеф Байден , МВД , Washington Post , РИА Новости , США
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