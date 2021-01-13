В Великобритании заявили о критической ситуации с COVID-19

Каждый 50-й житель Англии заболел коронавирусом, сообщает телеканал Sky News. В Лондоне между тем объявили режим ЧС в связи с угрозой переполнения больниц. Власти Великобритании бросают все силы на контроль и улучшение эпидситуации. Теперь жителям Англии разрешается выходить на улицу всего лишь на час и только по особым случаям, школы и университеты закрываются, а кафе работают навынос. За соблюдением правил при этом ответственно следит полиция — нарушителям грозят немалые штрафы.

В Великобритании продолжается стремительный рост числа больных коронавирусом — ситуация достигла критических масштабов. За последние сутки 1 243 пациента с COVID-19 скончались, а 8 января было зарегистрировано рекордное суточное количество случаев инфекции — 68 тыс.

Как передает телеканал Sky News, каждый 50-й житель Англии и каждый 30-й житель Лондона инфицирован коронавирусом. С начала же пандемии в стране зафиксировали свыше 3,1 млн случаев COVID-19, при этом более 45,5 тыс. заразившихся скончались.

Согласно докладу Евростата, среди европейских стран Великобритания находится на первом месте по количеству больных коронавирусом (для сравнения: за минувшие сутки в королевстве зафиксировали 45 тыс. случаев ковида, в то же время во Франции — лишь 19 тыс., а в Испании — 25 тыс.) и на втором месте по смертности от COVID-19. Такая статистика может объясняться новым штаммом SARS-CoV-2, обнаруженным в Великобритании и распространяющимся на 70% быстрее своего предшественника.

Между тем мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе режима ЧС в связи с угрозой переполнения больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции и призвал жителей столицы оставаться дома. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Такое решение было принято, поскольку опасность, которую представляет для города этот вирус, достигла критической точки. Если мы не примем меры немедленно, система здравоохранения может не справиться с наплывом пациентов и погибнет больше людей», — написал он.

С 4 января в Англии, наиболее пострадавшем от коронавируса регионе Великобритании, введен уже третий общенациональный локдаун. В соответствии с новыми правилами закрыты все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, а рестораны работают только навынос. Школы и университеты перешли на удаленный режим. Англичан просят оставаться дома — им разрешаются лишь поездки на работу, если это совершенно необходимо, а также выходы в продуктовые магазины и аптеки.

Кроме того, жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом, но только на час. При этом спортивные сооружения на открытом воздухе (такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки) закрыты. Также по Англии можно перемещаться для оказания помощи нуждающимся в уходе людям.

Нарушителям карантинных мер грозят вмешательство полиции и штрафы, заявила министр внутренних дел страны Прити Пател.

«Смысл моего сегодняшнего послания любому, кто отказывается поступать верно, предельно ясен: если вы не вносите свою лепту, соблюдение нормативных положений обеспечат наши самоотверженные офицеры полиции, которые рискуют жизнями», — заявила она местным СМИ.

В то же время Пател отметила, что «большинство населения» страны следует правилам, но есть небольшое число людей, которые «не соблюдают правила» и тем самым «подвергают риску здоровье народа».

По словам председателя совета начальников национальной полиции Мартина Хьюитта, правоохранительные органы уже выписали 45 тыс. штрафов за невыполнение рекомендаций по соблюдению ограничительных мер. Он подчеркнул, что определенное число жителей страны все еще отказываются следовать правилам по сдерживанию распространения COVID-19.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с журналистами предупредил, что Британию ждут трудные времена. Однако он отметил: оптимизма терять не нужно.

«Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа», — заявил он.

По словам Джонсона, уже к середине февраля все представители четырех приоритетных групп (туда входят те, кто живет в домах престарелых и работники этих заведений, люди в возрасте за 70 и работники здравоохранения) получат первую дозу вакцины.