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Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до 20 января 

РИА Новости и ещё 30 5 минут назад
Сенат отказался от импичмента Трампу до инаугурации Байдена
Фото: © AP Photo / Gerald Herbert
Сенат не вынесет вердикт по импичменту Дональду Трампу до истечения срока его президентских полномочий 20 января, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

"Даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как президент Трамп покинет должность, не было бы достигнуто окончательного вердикта. Это не решение, которое принял я, это факт", — говорится в письменном заявлении Макконнелла.

Кроме того, по его словам, нет шансов на "честный и серьезный" процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа.

"Учитывая правила, процедуры и прецеденты сената, которые касаются процессов по импичменту президенту, просто не остается шансов на честный и серьезный процесс, который мог бы завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведет к присяге на следующей неделе", — заявил Макконнелл.

Он напомнил, что три других процесса по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.

"В свете этих реалий я считаю, что в интересах нашей страны будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена", — заявил Макконнелл.

При этом Макконнелл заявил, что процесс в сенате начнется на первой регулярной сессии после того, как палата представителей внесет обвинения в сенат. Когда это произойдет, неизвестно. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не ответила на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент, ожидается, что дело будет направлено в сенат.
Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.
Чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, необходимо, чтобы его осудили по итогам процесса в сенате, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не встречалось.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс уже отказался.
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В мире , США , Джозеф Байден , Майк Пенс , Митч Макконнелл , Дональд Трамп
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