Сенат отказался от импичмента Трампу до инаугурации Байдена

Сенат не вынесет вердикт по импичменту Дональду Трампу до истечения срока его президентских полномочий 20 января, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл

"Даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как президент Трамп покинет должность, не было бы достигнуто окончательного вердикта. Это не решение, которое принял я, это факт", — говорится в письменном заявлении Макконнелла.

Кроме того, по его словам, нет шансов на "честный и серьезный" процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа.

"Учитывая правила, процедуры и прецеденты сената, которые касаются процессов по импичменту президенту, просто не остается шансов на честный и серьезный процесс, который мог бы завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведет к присяге на следующей неделе", — заявил Макконнелл.

Он напомнил, что три других процесса по импичменту в сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день.

"В свете этих реалий я считаю, что в интересах нашей страны будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена", — заявил Макконнелл.

При этом Макконнелл заявил, что процесс в сенате начнется на первой регулярной сессии после того, как палата представителей внесет обвинения в сенат. Когда это произойдет, неизвестно. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не ответила на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент, ожидается, что дело будет направлено в сенат.

Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки", за которые президенту может быть вынесен импичмент.

Чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, необходимо, чтобы его осудили по итогам процесса в сенате, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не встречалось.