"Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" — безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", — приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.