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Москва

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» 

Прайм 18 минут назад
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", — говорится в заявлении.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" — безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", — приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.
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В мире , Видео , Николас Мадуро , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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