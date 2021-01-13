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Республиканцы сорвали план по импичменту Трампа 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена 20 января.
По данным газеты Washington Post, Макконнелл отказался собирать сенат «в пятницу и вообще до 19 декабря». Таким образом, план демократов досрочно отстранить Дональда Трампа до истечения его полномочий не состоится.
Представитель Макконнелла Даг Андрес сослался в Twitter на репортаж издания и написал: «Могу подтвердить».
Импичмент Трампу прошел процедурное голосование
Ранее стало известно, что вопрос об объявлении импичмента действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу прошёл процедурное голосование в палате представителей. Парламентарии утвердили правила рассмотрения вопроса. Теперь они приступили к дебатам, которые продлятся два часа. Ожидается, что окончательное решение по импичменту будет принято в 15:00–16:00 по местному времени (23:00–00:00 по Москве).
Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Предполагается, что парламентарии примут решение в течение дня и поддержат документ. Большинство в палате представителей США имеет Демократическая партия, тогда как Трамп — республиканец.
После этого документ должен перейти на рассмотрение в сенат, но тот выходит с каникул только 19 января, за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Это означает, что политики не успеют вынести решение об импичменте до ухода Трампа со своего поста.
Ранее палата представителей США одобрила резолюцию об отстранении Трампа от должности. Если вице-президент Майк Пенс откажется ей следовать, будет инициирован процесс объявления импичмента главе государства.
Примечательно, что среди тех, кто высказывается против Трампа, есть и его видные однопартийцы. Так, член палаты представителей от штата Вайоминг, республиканец Лиз Чейни заявила, что президент «предал присягу конституции».
Демократы, а также некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия США 6 января. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой, писал NEWS.ru.
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В мире , Видео , Митч Макконнелл , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Москва , США
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