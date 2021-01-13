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Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 24 минуты назад
Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии
Фото: РИА Новости
Фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Кроме того, РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование «Спутник V» в Бразилии в экстренных случаях, говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, в конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.
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В мире , Альберто Фернандес , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Бразилия
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