Рейтинг Трампа упал до минимума

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.

Согласно результатам опроса, 34% опрошенных одобряют действия Трампа, 63% придерживаются противоположной точки зрения.

При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию , по-прежнему высок — 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года — тогда президента поддерживали 83% опрошенных республиканцев. Также снизился уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей, сейчас его действия одобряют 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.

Издание Politico отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и, как правило, фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга газета связывает с его отказом признать результаты выборов президента США, а также с беспорядками в Капитолии на прошлой неделе.

Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult — основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.