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Рейтинг Трампа упал до самых низких значений за время президентства 

РИА Новости 10 минут назад
Рейтинг Трампа упал до минимума
Фото: РИА Новости
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года его пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.
Согласно результатам опроса, 34% опрошенных одобряют действия Трампа, 63% придерживаются противоположной точки зрения.
При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок — 75%. Однако это значение было больше в аналогичном исследовании, проведенном в декабре 2020 года — тогда президента поддерживали 83% опрошенных республиканцев. Также снизился уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей, сейчас его действия одобряют 29% из них, в декабре этот показатель составлял 38%.
Издание Politico отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и, как правило, фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга газета связывает с его отказом признать результаты выборов президента США, а также с беспорядками в Капитолии на прошлой неделе.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Morning Consult — основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США
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