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Сестру главы КНДР понизили в должности — Yonhap News 

ИА Regnum 1 час назад
Сестру главы КНДР понизили в должности
Фото: Reuters
Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон понижена в должности. Об этом сообщает Yonhap News.
Журналисты отмечают, что по итогам VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), прошедшего 10 января, сестра северокорейская лидера лишилась статусной должности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.
Отмечается, что она осталась членом Центрального комитета ТПК, но не вошла в состав политбюро.
Известно, что Ки Ё Чжон являлась членом политбюро с 2017 года. Её понижение до заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи может сигнализировать о том, что она утратила «былое величие и власть», отмечают журналисты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам съезда ТПК главу КНДР Ким Чен Ына избрали генеральным секретарём Трудовой партии Кореи.
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