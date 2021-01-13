Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

Изучавший содержимое ноутбука Пелоси сторонник Трампа найден мертвым 

Павел Тиунов 55 минут назад
Изучавший содержимое ноутбука Пелоси сторонник Трампа найден мертвым
Фото: Reuters
Обвиненный в штурме Капитолия американец Кристофер Стэнтон Джорджия найден мертвым в своем доме, сообщает издание The Sun. Известно, что во время беспорядков он изучал содержимое ноутбука спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Тело 53-летнего мужчины в подвале дома в городе Альфаретта (штат Джорджия) обнаружила его супруга. Она заявила в полицию о смерти мужа и подчеркнула, что все помещение буквально залито кровью. Известно, что на месте трагедии обнаружено две полуавтоматические винтовки. При этом, по данным издания, правоохранители, пока не подтвердили смерть сторонника действующего президента.
The Insider сообщает, что Кристофер Стэнтон покончил жизнь самоубийством. Журналисты отмечают, что мужчина выстрелил сам себе в грудь из винтовки.
Известно, что в ближайшее время ему должны были назначить наказание за незаконное проникновение на территорию Капитолия. Ему грозило тюремное заключение на срок до 180 дней или штраф до 1000 долларов.
6 января, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». В этот же день тысячи сторонников президента выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту нового главы государства. Они штурмовали Капитолий и в результате попали в здание. Беспорядки привели к гибели 4 человек и аресту 52 протестующих.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии 5
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
00:17
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
Происшествия
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Блогера Варламова арестовали в Южном Судане
00:22
Блогера Варламова арестовали в Южном Судане
Происшествия
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
00:38
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
00:20
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
Происшествия
Рассказавшая о щедром подарке от шейха стюардесса попала на видео
00:29
Рассказавшая о щедром подарке от шейха стюардесса попала на видео
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение