Изучавший содержимое ноутбука Пелоси сторонник Трампа найден мертвым 

Обвиненный в штурме Капитолия американец Кристофер Стэнтон Джорджия найден мертвым в своем доме, сообщает издание The Sun. Известно, что во время беспорядков он изучал содержимое ноутбука спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тело 53-летнего мужчины в подвале дома в городе Альфаретта (штат Джорджия) обнаружила его супруга. Она заявила в полицию о смерти мужа и подчеркнула, что все помещение буквально залито кровью. Известно, что на месте трагедии обнаружено две полуавтоматические винтовки. При этом, по данным издания, правоохранители, пока не подтвердили смерть сторонника действующего президента.

The Insider сообщает , что Кристофер Стэнтон покончил жизнь самоубийством. Журналисты отмечают, что мужчина выстрелил сам себе в грудь из винтовки.

Известно, что в ближайшее время ему должны были назначить наказание за незаконное проникновение на территорию Капитолия. Ему грозило тюремное заключение на срок до 180 дней или штраф до 1000 долларов.