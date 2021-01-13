Чака Норриса заподозрили в атаке на Капитолий 

Фотография человека, очень похожего на актера Чака Норриса, позирующего со сторонником Дональда Трампа у здания Капитолия, стала вирусной. Пользователи Twitter спорят
, мог ли актер участвовать в штурме здания Конгресса США.
На фотографии запечатлен человек в кепке с логотипом Trump 2020 с мужчиной, напоминающим актера.
«Я смотрела «Крутой Уокер, техасский рейнджер». Я снова обманута? Джон Уэйн [актер, принадлежал к консервативному крылу республиканцев — прим.ред.] точно меня обманул. Мое сердце не на месте, оба моих героя оказались расистами», — написала в комментариях @daniellehuss.
«С прискорбием (ну, не с таким уж прискорбием, потому что я терпеть не могу этого парня) сообщаю вам, что этот человек на самом деле Чак Норрис. Вы только посмотрите на его левый глаз — верхнее веко опускается точно так же, и это даже не единственный подтверждающий элемент. Означает ли это фото, что он согласен с тем, что произошло [в Капитолии]?» — написал @arsxs.
«Норрис, возможно, не был при бунте и штурме Капитолийского холма, но он бы подошел для этого как нельзя лучше. Он давний сторонник теорий заговора правого толка и сторонник таких корифеев Республиканской партии, как Трамп», — добавил @Jaduff2.
Некоторые комментаторы отметили, что Норрису — 80 лет, а человек с фото гораздо моложе.
«Мне трудно поверить, что Чак Норрис — MAGA [Make America Great Again, с англ. «Вернём Америке былое величие» — лозунг Трампа], но определенно — этот парень не похож на него. Норрису исполнилось 80 или около того», — добавил @wtfjag.
Как писал «Рамблер», 6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В Вашингтоне ввели комендантский час, на зачистку Капитолия отправили полицию, ФБР и национальную гвардию.
В ходе столкновений погибли четыре человека, несколько десятков получили ранения.
Позже аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трамп использовал соцсети «для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».
После этого Трамп опубликовал обращение, в котором признал, что не смог добиться пересмотра результатов выборов.
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