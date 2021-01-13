Чака Норриса заподозрили в атаке на Капитолий 

«Я смотрела «Крутой Уокер, техасский рейнджер». Я снова обманута? Джон Уэйн [актер, принадлежал к консервативному крылу республиканцев — прим.ред.] точно меня обманул. Мое сердце не на месте, оба моих героя оказались расистами», — написала в комментариях @daniellehuss.

«С прискорбием (ну, не с таким уж прискорбием, потому что я терпеть не могу этого парня) сообщаю вам, что этот человек на самом деле Чак Норрис. Вы только посмотрите на его левый глаз — верхнее веко опускается точно так же, и это даже не единственный подтверждающий элемент. Означает ли это фото, что он согласен с тем, что произошло [в Капитолии]?» — написал @arsxs.

«Норрис, возможно, не был при бунте и штурме Капитолийского холма, но он бы подошел для этого как нельзя лучше. Он давний сторонник теорий заговора правого толка и сторонник таких корифеев Республиканской партии, как Трамп», — добавил @Jaduff2.