Обзор иноСМИ: Турция обвинила спецназ РФ в атаке в Сирии 

Турецкие СМИ обвинили спецназ РФ в атаке в Сирии

Турецкое агентство Anadolu сообщило , что российский спецназ предпринял попытку проникновения в тыл оппозиционной Сирийской национальной армии (СНА) к югу от Идлиба. Источник агентства в СНА утверждает, что российские военные проводили эту операцию в ночь на 11 января.

Собеседник Anadolu назвал операцию нарушением турецко-российских договоренностей о прекращении огня. В результате столкновений, начавшихся после операции, СНА потеряла бойца. Позже СНА обстреляла позиции сирийского правительства в селении Маарт Мукхас.

Как «бандит и жулик» Порошенко стал министром

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Петр Порошенко смог попасть в его правительство, так как «влез в доверие» к Януковичу, занимавшему тогда пост президента. В интервью Strana.ua Азаров заявил , что Порошенко получил пост министр экономики в обмену на обещание дать Януковичу поддержку СМИ.

По словам Азарова, он отговаривал Януковича и просил не брать «бандита и жулика» в правительство. Но Янукович решил, что Порошенко должен «посидеть» у Азарова: то есть получить должность, но не принимать реальных решений. По мнению бывшего премьера, похожим способом в трудовой книжке Порошенко появлялись записи о депутатстве, работе секретарем СНБО и министром иностранных дел.

Европа в ужасе: чем грозит изоляция Трампа

Портал «ИноСМИ» рассказал , что европейские политики сочли «явным превышением полномочий» решение мировых технологических гигантов заблокировать президента США Дональда Трампа в социальных сетях. По их мнению, Twitter, Facebook и другие не должны определять судьбу общественного мнения.

Еврокомиссар Тьерри Бретон сравнил нападение на Капитолий и блокировки Трампа с терактами в США 11 сентября. Как и в 2001 году, мир стал свидетелем глобальных изменений: на этот раз речь идет о роли цифровых платформ в демократии. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с изгнанием Трампа из соцсетей «проблематичной»: свобода мнений — фундаментальное право, которое может быть ограничено только законом.

Brexit опустошил магазины в Северной Ирландии

Спустя примерно полторы недели после того, как Великобритания окончательно вышла из Таможенного союза и единого рынка ЕС , зазвучали громкие призывы к пересмотру условий торгового пакта с Брюсселем. Как сообщает Focus Online, из-за Brexit уже опустели полки некоторых магазинов.

В некоторых случаях компании просто прекратили торговлю с Великобританией из-за сомнений, не нарушают ли они новые правила. Особенно сильно пострадала Северная Ирландия. Цепочки поставок, особенно свежих продуктов, нарушены, с полок пропали овощи и соки. Компании не уверены, какие формуляры теперь нужны для импорта. Обычно на внедрение таких сложных изменений уходят годы, подчеркивает Focus Online.

Голливудскую звезду похитили под дулом пистолета

Актриса Ребел Уилсон («Девичник в Вегасе», «Ночь в музее», «Отпетые мошенницы») рассказала, как во время путешествия по Африке ее похитили под дулом пистолета и удерживали всю ночь. Об этом сообщает Mirror.

Нападение на актрису произошло в сельской местности Мозамбика. Она вместе с другими путешественниками ехала в грузовике для перевозки скота, когда рядом с ним остановился другой грузовик, с вооруженными до зубов пассажирами. Захватчики отвезли путешественников в дом в глуши, но на следующее утро отпустили, не причинив вреда.