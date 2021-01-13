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Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии 

РИА Новости 2 часа назад
Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не ожидает митингов и народных волнений в Киргизии.

"Народ устал от разных волнений, народ определился со своим выбором, поэтому в ближайшее время никаких митингов не должно быть, потому что меньшинство должно уважать мнение большинства", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования — после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше — в течение двух-трех дней.
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Комментарии 1
В мире , Садыр Жапаров
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