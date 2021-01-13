«Патриот Украины» в эфире ТВ назвал преимущества жизни в Крыму 

Пенсионер, назвавший себя «патриотом», в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил, что мечтает, но не может переехать из Крыма на Украину . По его словам, условия жизни в двух странах кардинально отличаются, сообщает РИА Новости.

Пожилой крымчанин заявил, что очень хочет жить в Украине, но сомневается, что сможет себе это позволить. По его словам, там ему придется жить на 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей) с учетом оплаты услуг ЖКХ. В Крыму, уверяет пенсионер, «коммуналка» гораздо дешевле. За двухкомнатную квартиру, отапливаемую газовым котлом, за свет, интернет и ремонт дома он ежемесячно тратит не более 3 тысяч рублей при суммарном месячном доходе около 20 тысяч рублей.

«Экономика — единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», — подчеркнул мужчина.

Пенсионер также отметил, что после того, как Крым стал «российским», на полуострове повсеместно начали приводить в порядок инфраструктуру: отремонтировали всё от детских площадок до дорог.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Митинги прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах, Полтаве и других городах. Требуя остановить рост тарифов, люди перекрыли федеральные трассы, в том числе М18 «Харьков-Симферополь», Н10 «Ивано-Франковск — Черновцы», а также дорогу международного значения «Киев — Харьков». Больше всего людей скопилось у зданий городских и областных советов. Местные жители с помощью транспарантов потребовали у властей «остановить тарифный геноцид», «повысить пенсии, а не тарифы», а также отметили, что от постоянного роста цен им уже «нечего жрать». Основными поводами для народного возмущения стали увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.