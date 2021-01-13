Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Патриот Украины» в эфире ТВ назвал преимущества жизни в Крыму 

Павел Тиунов 1 час назад
«Патриот Украины» в эфире ТВ назвал преимущества жизни в Крыму
Фото: ТАСС
Пенсионер, назвавший себя «патриотом», в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил, что мечтает, но не может переехать из Крыма на Украину. По его словам, условия жизни в двух странах кардинально отличаются, сообщает РИА Новости.
Пожилой крымчанин заявил, что очень хочет жить в Украине, но сомневается, что сможет себе это позволить. По его словам, там ему придется жить на 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей) с учетом оплаты услуг ЖКХ. В Крыму, уверяет пенсионер, «коммуналка» гораздо дешевле. За двухкомнатную квартиру, отапливаемую газовым котлом, за свет, интернет и ремонт дома он ежемесячно тратит не более 3 тысяч рублей при суммарном месячном доходе около 20 тысяч рублей.

«Экономика — единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», — подчеркнул мужчина.

Пенсионер также отметил, что после того, как Крым стал «российским», на полуострове повсеместно начали приводить в порядок инфраструктуру: отремонтировали всё от детских площадок до дорог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Митинги прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах, Полтаве и других городах. Требуя остановить рост тарифов, люди перекрыли федеральные трассы, в том числе М18 «Харьков-Симферополь», Н10 «Ивано-Франковск — Черновцы», а также дорогу международного значения «Киев — Харьков». Больше всего людей скопилось у зданий городских и областных советов. Местные жители с помощью транспарантов потребовали у властей «остановить тарифный геноцид», «повысить пенсии, а не тарифы», а также отметили, что от постоянного роста цен им уже «нечего жрать». Основными поводами для народного возмущения стали увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии 6
В мире , Украина , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион»
01:58
Видео подготовки на учебном комплексе «Скорпион»
Армия
Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео
01:11
Тренировки на полигоне Дарьял попали на видео
Армия
Поздравление Маска для Королева попало на видео
01:12
Поздравление Маска для Королева попало на видео
В мире
Пентаграмма рядом с храмом попала на видео
00:26
Пентаграмма рядом с храмом попала на видео
Происшествия
Видео деталей нападения на полицейских в Москве
00:20
Видео деталей нападения на полицейских в Москве
Происшествия
Байден сделал вторую прививку и попал на видео
01:34
Байден сделал вторую прививку и попал на видео
В мире
Подробности смерти детей в роддоме Уфы на видео
02:14
Подробности смерти детей в роддоме Уфы на видео
Происшествия
Видео деталей программы утилизации новогодних елок
02:51
Видео деталей программы утилизации новогодних елок
Общество
Издевательства над женщиной сняли на видео
01:34
Издевательства над женщиной сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение