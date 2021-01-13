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Трамп предупредил об опасности в случае импичмента 

Прайм 22 минуты назад
Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента
Фото: © РИА Новости. Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп в первом публичном обращении с 8 января предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит опасностью Соединенным Штатам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на СNBC.
Президент заявил, что считает попытку сместить его с должности "продолжением охоты на ведьм". "Этот импичмент порождает ужасный гнев. Совершенно ужасно то, что они делают", — заявил лидер страны.
Он отверг обвинения в том, что своими обращениями в социальных сетях спровоцировал нападение своих сторонников на Конгресс. "Мне не нужно насилие", — сказал Трамп, подчеркнув, что все его обращения не были направлены на то, чтобы кому-то навредить. "Люди видят, что мои заявления были совершенно адекватными", — заявил президент, отвечая на вопрос, чувствует ли он персональную ответственность за случившееся.

Помимо этого, действующий президент назвал большой ошибкой решение Facebook и Twitter заблокировать его аккаунты в социальных сетях. "Это очень, очень плохо для нашей страны. Им не стоило делать это, потому что такие действия порождают много проблем и опасностей", — добавил Дональд Трамп.

При этом политик отказался отвечать на вопрос, готов ли он уйти в отставку до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РБК , США
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