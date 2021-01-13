Канадка выгуливала мужа на поводке из-за карантина

Жительница канадского города Шербрук выгуливала своего мужа на поводке, чтобы избежать ограничений, введенных властями в связи с пандемией коронавируса, сообщает BBC News.

В результате стражи порядка выписали штраф паре на 1 212 долларов (около 90 тысяч рублей) за нарушение комендантского часа. По словам канадки, она выгуливала собаку около дома, однако при этом держала на поводке своего супруга.

Напомним, что в Канаде введен ночной комендантский час, который действует с восьми часов вечера до пяти часов утра. Одной из немногих причин, которая позволяет жителям выходить из дома, является прогулка с собакой.

В Канаде за время пандемии выявлено свыше 670 тысяч случаев коронавируса, от инфекции скончались 17 тысяч человек. В конце прошлого месяца заболеваемость увеличилась почти в два раза — до восьми тысяч новых случаев в сутки.