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Прогноз по COVID-19 на 2021 год попал на видео 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего ожидать от пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году.
"Вы поймите простую вещь: следующей осенью, а я думаю, что еще и к маю, будут очередные волны. Мы не успеем вакцинировать миллионы людей за это время. Весь следующий год нам придется жить с этими пиками. Надо к этому готовиться", — заявил Мясников.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона умерли. Больше всего заболевших зарегистрировали в США, Индии и Бразилии.
В мире , Видео , Александр Мясников
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