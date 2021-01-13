Прогноз по COVID-19 на 2021 год попал на видео 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего ожидать от пандемии коронавирусной инфекции в 2021 году.

"Вы поймите простую вещь: следующей осенью, а я думаю, что еще и к маю, будут очередные волны. Мы не успеем вакцинировать миллионы людей за это время. Весь следующий год нам придется жить с этими пиками. Надо к этому готовиться", — заявил Мясников.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона умерли. Больше всего заболевших зарегистрировали в США, Индии и Бразилии.