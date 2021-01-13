Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пенс отказался отстранить Трампа от власти 

ТК «Звезда» и ещё 10 15 минут назад
Пенс отказался отстранить Трампа от власти
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Вице-президент США Майк Пенс выступает против отстранения Дональда Трампа от власти по 25 поправке к Конституции, то есть по неспособности исполнять обязанности главы государства. Об этом он сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей Конституции», — уточнил Пенс.

По словам вице-президента, 25 поправка не является средством наказания и узурпации, поэтому ее задействование создало бы ужасный прецедент.
Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. Также вице-президент пообещал, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.
Ранее демократы опубликовали доклад об импичменте Трампа. В нем говорится, что действующий президент США совершил особо тяжкое преступление против страны. Речь идет о штурме Капитолия 6 января. В произошедшем члены Демократической партии винят Трампа. По их мнению, он призывал сторонников к мятежу, чтобы сорвать утверждение итогов выборов, которое в тот день проходило в Конгрессе. В результате беспорядков погибли пять человек. В ФБР рассказали, что по данному факту возбуждено более 160 дел.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
ТК «Звезда»: последние новости
В США допустили уголовное преследование Трампа из-за беспорядков В США допустили уголовное преследование Трампа из-за беспорядков Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии КНДР Деньги и связи: журналист объяснил, как проходит подпольная вакцинация на Украине Деньги и связи: журналист объяснил, как проходит подпольная вакцинация на Украине
Комментарии 3
В мире , Поправки в Конституцию , Майк Пенс , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение