Пенс отказался отстранить Трампа от власти 

Вице-президент США Майк Пенс выступает против отстранения Дональда Трампа от власти по 25 поправке к Конституции, то есть по неспособности исполнять обязанности главы государства. Об этом он сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей Конституции», — уточнил Пенс.

По словам вице-президента, 25 поправка не является средством наказания и узурпации, поэтому ее задействование создало бы ужасный прецедент.

Пенс призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации. Также вице-президент пообещал, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.