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СМИ узнали о предупреждении ФБР о возможных беспорядках за день до штурма Капитолия 

Газета.Ru 58 минут назад
ФБР предупредили о беспорядках за день до штурма Капитолия
Фото: Reuters
Представительство ФБР США в штате Вирджиния предупреждало о том, что некие экстремисты собираются приехать в Вашингтон за день до беспорядков в Капитолии для совершения насилия и "войны", пишет газета The Washigton Post со ссылкой на внутренний документ ведомства.
Как сообщается, 5 января в ФБР в Норфолке (штат Вирджиния) поступила информация о призывах к насилию в ответ на "незаконный локдаун", который начнется 6 января в Вашингтоне, округ Колумбия.

"В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы "Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери… Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем", — говорится в документе.

Неназванный сотрудник ФБР заявил, что представительство ведомства в Норфолке, узнав об этом обсуждении в сети, за 45 минут подготовило отчет и отправило его в другие бюро. Другой собеседник издания рассказал, что эти сведения проверены не были и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не обладало информацией о личностях тех, кто делал такие заявления в интернете.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США
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