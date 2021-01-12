ФБР предупредили о беспорядках за день до штурма Капитолия

Представительство ФБР США в штате Вирджиния предупреждало о том, что некие экстремисты собираются приехать в Вашингтон за день до беспорядков в Капитолии для совершения насилия и "войны", пишет газета The Washigton Post со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Как сообщается, 5 января в ФБР в Норфолке (штат Вирджиния) поступила информация о призывах к насилию в ответ на "незаконный локдаун", который начнется 6 января в Вашингтоне, округ Колумбия

"В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы "Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери… Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем", — говорится в документе.

Неназванный сотрудник ФБР заявил, что представительство ведомства в Норфолке, узнав об этом обсуждении в сети, за 45 минут подготовило отчет и отправило его в другие бюро. Другой собеседник издания рассказал, что эти сведения проверены не были и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не обладало информацией о личностях тех, кто делал такие заявления в интернете.