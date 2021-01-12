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Греция расширит свою территорию 

РИА Новости 53 минуты назад
Греция расширит территорию на 13 тысяч кв километров
Фото: Fotolia
Расширение территориальных вод Греции в районе Ионического моря с 6 до 12 морских миль увеличит территорию страны на 13 тысяч квадратных километров, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в постоянном парламентском комитете по обороне и иностранным делам при обсуждении законопроекта "Определение ширины прибрежной зоны в районе Ионического моря и Ионических островов до мыса Тенарон".
Греция заявила о расширении территориальных вод в этом районе с 6 миль до 12 миль в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 25 декабря 2020 года был подписан указ президента Греции об определении прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. Согласно указу, в районе заливов 12-мильная зона отсчитывается не от берега, а от замыкающих заливы прямых исходных линий, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву.
Глава МИД назвал "историческим" законопроект.
"Впервые с 1947 года греческий парламент призывают голосовать за увеличение территории национального суверенитета. Правительство предлагает национальному представительству (в парламенте) использовать неотъемлемое право нашей страны на увеличение наших территориальных вод в районе Ионического моря и до Тенарон с 6 до 12 морских миль", — сказал Дендиас.
"Это увеличит территорию национального суверенитета на 10 079 квадратных километров, а если учесть территорию, образовавшуюся в результате юридического закрытия заливов в соответствии с международным правом, она превышает 13 тысяч квадратных километров", — сказал министр.
Он напомнил, что общая площадь Греции составляет 131 000 квадратных километров.
"А площадь Крита, для наглядности, составляет чуть более 8,5 тысячи квадратных километров", — сказал Дендиас.
Министр поблагодарил все партии за проявленную национальную солидарность.
"Не было обычной атмосферы встречных обвинения, попыток получить какую-то мелкопартийную выгоду. Был достигнут широкий консенсус", — сказал министр, напомнив, что в прошлом такого не было.
Он назвал сегодняшний день "великим днем для парламента Греции, днем солидарности, национального примирения, национального согласия".
"Греция использует суверенное право. Он использует его в Ионическом море до мыса Тенарон. Греция — и я говорю, что это должно быть записано в протокол и что это должны услышать в палаты, но в основном за пределами палаты — полностью сохраняет за собой право расширять свои территориальные воды и осуществлять права национального суверенитета. Ни в коем случае она не может отказаться от каких-либо из них", — сказал глава МИД.
Дендиас напомнил, что, как заявлял премьер-министр Кириакос Мицотакис, следующий этап расширения прибрежной зоны коснется региона к югу от Крита. По этому поводу проводятся соответствующие исследования, сказал он.
"Это, однако, не означает, что Греция не сохраняет за собой полное право расширить свои территориальные воды до 12 морских миль и в Эгейском море. В этой связи я хотел бы отметить чрезвычайно важную, возможно, историческую позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Афины несколько недель назад, когда он четко разъяснил позицию своей страны в отношении суверенного права нашей родины", — сказал Дендиас.
Лавров 26 октября на пресс-конференции в Афинах по итогам переговоров с Дендиасом, комментируя намерение Греции расширить территориальные воды до 12 миль, заявил, что РФ не может занимать здесь какую-то позицию, кроме обозначенной в Конвенции ООН по морскому праву. Если речь заходит о том, что какие-то планы двух или более государств в рамках этой конвенции пересекаются, то решение может быть найдено исключительно путем переговоров при уважении интересов друг друга в соответствии с этой конвенцией, сказал Лавров.
Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет казус белли (формальный повод для объявления войны).
Сейчас территориальные воды Греции составляют 6 морских миль, воздушное пространство — 10 миль.
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В мире , Сергей Лавров , Кириакос Мицотакис , МИД , ООН , Греция
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