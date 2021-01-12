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На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски 

News.ru 1 час назад
На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски
Фото: РИА Новости
Гражданам Украины предлагается сообщать о случаях нарушения закона о языке в сфере услуг. Соответствующую методичку выпустил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
В документе омбудсмен заявил о необходимости писать доносы на говорящих по-русски продавцов и официантов и присылать ему на почтовый ящик. При этом он предложил даже некий алгоритм.
Так, для начала следует попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника сферы услуг обслужить их на государственном языке. После этого, в случае отказа, обратиться к руководству учреждения. Если же и после этого продавец не начнёт общаться «на мове», то надо фиксировать факт на видео, записать данные нарушителя и отправить омбудсмену. При этом подписываться под жалобой необязательно.

Жалобы подаются уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения, — написал Креминь в Facebook.

В 2019 году бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование почти во всех сферах жизни только украинского языка. Нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Он заявил о необходимости определить, справедливы ли действующие языковые квоты. Его слова поддержал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
Как сообщал NEWS.ru, футболист украинского клуба «Колос» Евгений Селезнёв рассказал о конфликте с тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем из-за украинского языка. По словам форварда, он попросил его на английском языке не давить на судью, на что тот ответил, что футболист должен разговаривать с ним на украинском языке.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Евгений Селезнев , Верховная Рада
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