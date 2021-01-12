Власти США считают, что около 4 тыс. сторонников действующего лидера страны Дональда Трампа намерены окружить здание американского Конгресса, чтобы помешать инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала СNN член Палаты представителей Конор Лэмб (демократ от штата Пенсильвания).
Как он пояснил, для него, как и для других законодателей, ранее провели брифинг сотрудники правоохранительных органов. "Они говорят о 4 тыс. вооруженных "патриотов", которые окружат Капитолий, чтобы демократы не смогли войти", — сказал Лэмб. "Это организованная группа, которая осуществляет планирование. Они настроены так и сделать, поскольку считают себя патриотами", — добавил он.
"Мы не ведем переговоров с этими людьми и не пытаемся их убедить. Их нужно судить. Их нужно остановить. Это, к сожалению, относится и к президенту. Поэтому нам нужно объявить ему импичмент и отстранить от власти", — добавил законодатель.
Он уточнил, что правоохранительные органы считают угрозу серьезной и готовятся к возможности такого развития событий.
Инаугурация Байдена намечена на 20 января.