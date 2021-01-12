"Мы не ведем переговоров с этими людьми и не пытаемся их убедить. Их нужно судить. Их нужно остановить. Это, к сожалению, относится и к президенту. Поэтому нам нужно объявить ему импичмент и отстранить от власти", — добавил законодатель.