Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Американский законодатель заявил, что сторонники Трампа хотят сорвать инаугурацию Байдена 

ТАСС 13 минут назад
Власти США считают, что около 4 тыс. сторонников действующего лидера страны Дональда Трампа намерены окружить здание американского Конгресса, чтобы помешать инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала СNN член Палаты представителей Конор Лэмб (демократ от штата Пенсильвания).
Как он пояснил, для него, как и для других законодателей, ранее провели брифинг сотрудники правоохранительных органов. "Они говорят о 4 тыс. вооруженных "патриотов", которые окружат Капитолий, чтобы демократы не смогли войти", — сказал Лэмб. "Это организованная группа, которая осуществляет планирование. Они настроены так и сделать, поскольку считают себя патриотами", — добавил он.

"Мы не ведем переговоров с этими людьми и не пытаемся их убедить. Их нужно судить. Их нужно остановить. Это, к сожалению, относится и к президенту. Поэтому нам нужно объявить ему импичмент и отстранить от власти", — добавил законодатель.

Трамп предупредил о "невероятном гневе" из-за импичмента
Он уточнил, что правоохранительные органы считают угрозу серьезной и готовятся к возможности такого развития событий.
Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
ТАСС: последние новости
Трамп считает, что продвижение темы импичмента вызовет "невероятный гнев" Трамп считает, что продвижение темы импичмента вызовет "невероятный гнев" Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в России Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 в России Умер миллиардер Шелдон Адельсон Умер миллиардер Шелдон Адельсон
Комментарии 21
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МВД , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть