Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать "невероятный гнев". Трамп ответил во вторник на вопросы журналистов перед отбытием в штат Техас, видеозапись фрагментов беседы распространили американские телеканалы.

"Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики, — сказал он. — Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую они (демократы в Конгрессе — прим. ТАСС) делают".

"Для [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси и [лидера демократического меньшинства в Сенате] Чака Шумера [такие действия представляют] продолжение этой линии, думаю, это создает огромную опасность для страны, вызывает невероятный гнев", — считает Трамп.

Демократы в Конгрессе США инициируют новую процедуру импичмента президента Трампа, ему хотят вменить статью "подстрекательство к мятежу". Сторонники президента, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестация в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден

Однако Конгресс, по всей видимости, в любом случае просто не успевает подвергнуть Трампа импичменту до истечения срока его полномочий. Определенное время уйдет на обсуждение и утверждение в самой Палате представителей и ее комитетах статей обвинений в адрес Трампа. Затем вердикт должен вынести Сенат Конгресса. Тем не менее, согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она сможет заняться этим вопросом уже только после окончания президентского срока Трампа. Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января.

Демократы в Палате представителей в сравнительно недавнем прошлом уже пытались отстранить Трампа от власти, подвергнув его импичменту. Эта попытка провалилась, когда Сенат в начале 2020 года оправдал 45-го президента США.