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Минздрав Грузии заявил о скором получении вакцины Pfizer 

News.ru и ещё 3 19 минут назад
Грузия заявила о скором получении вакцины Pfizer
Фото: Reuters
Грузия уже в ближайшее время получит вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.

Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX, и у нас есть определённый прогресс в направлении того, чтобы в ближайшем будущем в Грузии для населения стала доступна вакцина Pfizer, — отметила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе, слова которой приводит Sputnik Грузия.

Как стало известно, власти Грузии заказали вакцину для 20% населения страны. Ею смогут воспользоваться 700 тысяч человек.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.
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В мире , Минздрав РФ , Pfizer , ИА Sputnik
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