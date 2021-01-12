Грузия заявила о скором получении вакцины Pfizer

Грузия уже в ближайшее время получит вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer

Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX, и у нас есть определённый прогресс в направлении того, чтобы в ближайшем будущем в Грузии для населения стала доступна вакцина Pfizer, — отметила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе, слова которой приводит Sputnik Грузия.

Как стало известно, власти Грузии заказали вакцину для 20% населения страны. Ею смогут воспользоваться 700 тысяч человек.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.