Зеленский назвал Королева «великим украинским ученым» 

Во вторник исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев "был великолепным".

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева", — написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.