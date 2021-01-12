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Москва

Зеленский назвал Королева «великим украинским ученым» 

РИА Новости 58 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики на родине конструктора в городе Житомир.
Во вторник исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев "был великолепным".

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева", — написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным
Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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В мире , Видео , Сергей Королев , Владимир Зеленский , SpaceX
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