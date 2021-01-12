Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины 

Посольство Великобритании Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины . Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

В рамках программы "Открытое будущее", которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется "развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий" на востоке Украины, а также документирование "нарушений прав человека" в этих регионах со стороны России и помощь "жертвам".

Работа будет вестись через общественные организации при поддержке государственных органов, говорится в анонсе.

Индикаторами успеха миссии станут документация "нарушений прав человека" в Крыму и на востоке Украины, эффективное освещение ситуации с правами человека в этих областях, "защита прав" жителей полуострова украинским правительством через новую стратегию Киева в отношении Крыма. Одним из факторов того, что программа достигла своих целей, станет информационная работа с местными некоммерческими организациями, в особенности с крымскими татарами, для "улучшения осведомленности" о правах человека. Кроме того, планируется стимулирование их политической и правозащитной активности.

Финансирование проектов составит до миллиона рублей (десять тысяч фунтов стерлингов). При этом софинансирование и самостоятельное финансирование поощряется. В примечании говорится, что административные расходы не должны превышать 8% от общей суммы бюджета кампании.

"Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования", — уточняется в документе.

Денежные средства предоставляются только на 2020-2021 финансовый год в Великобритании. Проекты должны быть реализованы до 15 марта 2021 года.