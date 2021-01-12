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Умер миллиардер Шелдон Адельсон
ТАСС
27 минут назад
Фото: © AP Photo/Patrick Semansky
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Миллиардер и основатель Las Vegas Sands
Шелдон Адельсон
умер на 88-м году жизни. Соответствующее сообщение размещено во вторник на сайте этой компании.
По ее данным, причиной смерти стали осложнения при лечении лимфомы.
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