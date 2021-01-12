Украинский дипломат предложил России «золотой мост» по Донбассу 

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве "золотой мост", чтобы закончить конфликт в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью Politeka.

"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход", — сказал собеседник.

Он пообещал, что после этого с Москвы снимут санкции.

"Это блестящий выход для них. Но они на это не идут", — утверждает Арестович.

Для урегулирования внутриукраинского конфликта были приняты Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.

В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.