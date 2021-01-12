Эрдоган: НАТО оставила Турцию наедине с терроризмом

"Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом? Кто, кроме Турции, борется с "Исламским государством"*?" — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.