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Эрдоган заявил, что НАТО оставила Турцию один на один с террористами 

РИА Новости и ещё 2 49 минут назад
Эрдоган: НАТО оставила Турцию наедине с терроризмом
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом.

"Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом? Кто, кроме Турции, борется с "Исламским государством"*?" — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он также обвинил США в военной помощи силам самообороны сирийских курдов, которые в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Тысячи грузовиков с оружием, транспортных средств было направлено террористическим группировкам. А они начали против нас войну, используя все это. Мы, будучи страной-членом НАТО, боремся и будем бороться с ними", — сказал турецкий лидер.

"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил. *Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , ЕС , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Анкара , Сирия , США , Турция
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