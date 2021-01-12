Эрдоган: НАТО оставила Турцию наедине с терроризмом

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом.
"Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом? Кто, кроме Турции, борется с "Исламским государством"*?" — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он также обвинил США в военной помощи силам самообороны сирийских курдов, которые в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
"Тысячи грузовиков с оружием, транспортных средств было направлено террористическим группировкам. А они начали против нас войну, используя все это. Мы, будучи страной-членом НАТО, боремся и будем бороться с ними", — сказал турецкий лидер.
"Исламское государство"* возникло в 2006 году путем слияния ряда террористических группировок. До 2013 года группировка относилась к числу рядовых суннитских автономных вооруженных формирований и насчитывала не более четырех тысяч человек. Группировка получила широкую известность летом 2014 года, когда боевики начали полномасштабное наступление на северные и западные районы Ирака. Наибольшую силу ИГ* набрала во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил. *Террористическая организация, запрещенная в России