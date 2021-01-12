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Москва

Украина и Молдавия заявили о строительстве дороги между столицами в обход Приднестровья 

ТАСС 13 минут назад
Украина и Молдавия построят дорогу между столицами в обход Приднестровья
Фото: president.gov.ua
Украина и Молдавия намерены построить магистральную автодорогу между столицами двух стран в обход Приднестровья с целью активизации двусторонней торговли и упрощения транзитного сообщения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.

"У нас есть амбициозная идея — это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов", — сказал он.

По словам президента, новая автодорога придаст импульс торговле, упростит транзитное сообщение, а также будет способствовать улучшению контактов между гражданами Украины и Молдавии. Зеленский отметил, что на переговорах главы государств пришли к единому мнению, что в сфере экономики Киев и Кишинев намерены сотрудничать, прежде всего, в вопросах энергетики, инфраструктуры, транспорта и транзита.
В свою очередь Санду отметила, что речь идет о "трассе Кишинев — Сорока — Ямполь — Киев в обход Приднестровья".
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В мире , Владимир Зеленский
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