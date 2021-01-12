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Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit 

РИА Новости 18 минут назад
Эрдоган призвал принять Турцию в ЕС после Brexit
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Brexit.

"Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
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