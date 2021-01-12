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На шведских марках изобразят Грету Тунберг 

ТАСС 2 часа назад
На шведских марках изобразят Грету Тунберг
Фото: РИА Новости
Изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг появится на первых в этом году марках Швеции. Об этом во вторник сообщила почтовая компания Postnord.

"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологическая проблема актуальна уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг", — отмечено в сообщении.

Рисунок для марки выполнен Хеннингом Тролльбеком. На нем Грета в желтом плаще стоит на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками и смотрит на ласточек.
Помимо изображения Греты, на новых марках также использованы мотивы флоры и фауны шведской природы. На трех марках будет отмечен город Гётеборг на западном побережье страны, которому в этом году исполняется 400 лет. Марки появятся в продаже 14 января 2021 года, их цена составит 12 крон ($1,4) за штуку.
Тунберг известна как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.
23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, "это деньги и сказки про экономический рост". На речь активистки отреагировали президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН экоактивистки Тунберг и осуждает использование детей и подростков в чьих-то интересах.
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В мире , Грета Тунберг , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , ООН , Журнал Time , Стокгольм , Швеция
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