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Pfizer назвала условие поставки вакцины от COVID-19 в Россию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 30 минут назад
Pfizer отказалась поставлять свою вакцину в Россию
Фото: РИА Новости
Компания Pfizer не планирует поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», — сообщили РБК в Pfizer.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».
Вместе с тем, ранее СМИ сообщали о случаях смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.
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Комментарии
В мире , Pfizer , РБК , США
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